Egregio direttore, preciso che non conoscevo Fabio Gaiatto e non sono mai stato, per mia fortuna, un suo cliente. Ma mi lascia perplesso la condanna che gli è stata inflitta: 15 anni e 4 mesi. Ci sono assassini e mafiosi che se la cavano con molto meno. Lui ha semplicemente approfittato della smania di tante persone di far soldi in modo facile. Senza far fatica. Purtroppo per loro gli è andata male. Hanno puntato sul cavallo sbagliato. In un Paese dove si mandano all'aria banche e aziende, Gaiatto è diventato l'agnello ( o forse meglio:...