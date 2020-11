Egregio direttore, posso dire che non se ne può più di questi continui dibattiti, scontri tra governo e governatori? Per l'amor di Dio: per fortuna che esistono alcune regioni, e il Veneto credo sia fra queste, che con il loro indirizzo e le loro scelte hanno probabilmente evitato al governo di sbagliare ancor di più di quello ha già sbagliato. Ma bisognerebbe trovare un punto di equilibrio più chiaro, anche per noi cittadini. Almeno a me così sembra. E a lei?

Gianluigi Pavan

Padova



Caro lettore,

non c'è dubbio che il nostro assetto istituzionale e le forme di governo centrale e nazionale abbiano bisogno di una revisione e di una riforma. Non doveva servire il coronavirus a dimostrarcelo, ma certamente la pandemia ha messo in evidenza le storture e le anomalie di un sistema ibrido e pasticciato, un po' centralista e un po' semi-federalista, percorso da pulsioni nell'una e nell'altra direzione. Il caos normativo di questi mesi, il rincorrersi di decisioni talvolta contraddittorie o contrapposte tra Stato e territori, è naturalmente frutto anche di altro. Soprattutto della intrinseca debolezza di un governo centrale non in grado, anche se lo volesse e lo potesse, di imporre una politica a territori che, come se non bastasse, in larghissima parte sono governate da maggioranze diverse da quella della attuale coalizione di governo. Resta comunque il fatto che una riflessione e un intervento sui rapporti tra potere centrale e poteri locali (e regionali in particolare) apparirebbe opportuno. Idee e proposte non mancano e non è questa la sede in cui entrare nel merito. C'è però un principio che va salvaguardato. Una diversa struttura delle competenze e delle aree d'azione non può e non deve penalizzare le eccellenze. Non deve avere cioè come risultato finale quello di appiattire verso il basso le qualità dei servizi erogati. Perchè il punto chiave è questo: al centro di qualsiasi intervento legislativo devono esserci i cittadini e la capacità della macchina amministrativa di dare loro risposte efficaci ed efficienti. Anche la pandemia ha mostrato che ci sono, distribuite sul territorio nazionale, regioni che sono in grado di dare risposte più efficaci e puntuali di altre. Non è solo, come qualcuno sostiene, un problema di risorse finanziarie, ma anche di scelte politiche sviluppate negli anni, di cultura del bene pubblico, di qualità delle classi dirigenti locali. Ebbene qualsiasi riforma, qualsiasi ri-bilanciamento di poteri deve porsi il problema non di equiparare tutti i territori regionali a un livello più basso, ma di fare in modo l'esatto opposto: chi ha dimostrato maggiori capacità e qualità deve poter continuare a farlo, consentendo agli altri nel frattempo di migliorarsi sfruttando anche le esperienze e le pratiche positive sperimentate. Le forme per raggiungere questo risultato possono essere diverse. Ma l'obiettivo non può che essere questo. Le differenze territoriali si devono superare, anche in termini di erogazioni economiche, ma il parametro di riferimento non può essere chi ha fatto peggio, ma chi ha fatto meglio.

