Egregio direttore,pian pianino anche Salvini si sta allineando alla richiesta logica di obbligatorietà del vaccino che rappresenta pur con inevitabili ed a volte inciampi e casi problematici, l'unica strada percorribile per fronteggiare la pandemia; certo ci sono altre cure, i tamponi però costano ed hanno durata marginale; non è pensabile che lo stato si accolli anche questa forma di assistenza economica dopo che in vigore ve ne sono altre...