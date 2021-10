Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio direttore,perché nessun giornale, nessun telegiornale dà la notizia di quanto confermato dall'Istituto superiore di sanità? E cioè che il reale numero di decessi per covid è 3.873?Patricia ErvasTrevisoCara lettrice,semplicemente perché non è vero. Anzi è doppiamente falso. L'Istituto superiore di sanità (Iss) non ha mai detto né scritto questo, e quella cifra non solo non corrisponde al reale numero delle vittime da Covid...