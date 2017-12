CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,penso che non dobbiamo sottovalutare il neofascismo nascente. Troppo spesso sento una frase che mi fa rabbrividire: «Ci vorrebbe ancora Mussolini». Tutte le forze antifasciste dovrebbero combattere con ogni mezzo democratico questa mentalità fascista che si sta diffondendo fra i giovani e i meno giovani. I movimenti neofascisti nati in questi ultimi tempi sono sempre più numerosi, e in questa epoca di incertezza è facile convincere le numerose persone che non conoscono la storia del recente passato fascista e delle...