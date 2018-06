CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio Direttore,penso che i rappresentanti del Pd la devono smettere con le loro affermazioni offensive contro il nuovo governo e contro chi ha vinto le elezioni. Loro di certo non erano meglio dei governanti attuali. La finiscano con il proclamare i nuovi governanti razzisti e fascisti. È un insulto al popolo italiano. Rammentino che non siamo capre come dice Sgarbi, ma un popolo che ha una grande cultura; pertanto è meglio che pensino ai loro problemi di potere all'interno del partito.GianniCaorle Caro lettore,la libertà di critica...