Egregio direttore, Particolarmente legato alla nobile città di Genova dove ho prestato servizio per diversi anni fra un trasferimento e l'altro, ho assistito mercoledi 14 alla commovente cerimonia in ricordo delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi.Devo dire, con tutto il doveroso, pieno rispetto per il dolore dei familiari, che sono rimasto piuttosto sorpreso dal loro intransigente atteggiamento nei confronti della delegazione di Autostrade e Atlantia presente alla cerimonia su invito ufficiale del Sindaco Commissario Straordinario per...