Egregio direttore Papetti,

leggo anche oggi in grande evidenza l'articolo relativo all'aggressione da parte di una banda di delinquenti fascisti all'ex deputato Scotto. Non ho visto però altrettanta evidenza sulla banda di delinquenti comunisti dei centri sociali che la notte di capodanno hanno incendiato dei cassonetti, aggredito i vigili del fuoco che tentavano di spegnere l'incendio prima, e aggredito le forze dell'ordine intervenute in difesa dei vigili poi. Ma i delinquenti non sono forse tutti uguali o i delinquenti fascisti sono diversi dai delinquenti comunisti.

Lorenzo Callegari



Caro lettore,

i delinquenti sono delinquenti indipendentemente dal colore della casacca che indossano. O dai riferimenti ideologici con cui cercano di nobilitare (si fa per dire...) le loro gesta. Ma questo nulla toglie alla gravità di ciò che è accaduto a Venezia. L'aggressione di un gruppo di neo-fascisti a Scotto è una brutta e vergognosa pagina, resa ancora più inquietante dai riferimenti antisemiti che hanno accompagnato le botte e gli insulti all'ex deputato. Proprio per queste ragioni lo spazio che abbiamo dedicato sul nostro giornale alla vicenda è ampiamente giustificato, come giustificate sono le parole di condanna espresse da molte parti e gli interrogativi sugli autori dell'aggressione e il loro retroterra politico-organizzativo. Dopodiché è vero che diversi fra coloro che in questi giorni hanno espresso la loro (giustissima) indignazione per il pestaggio a Scotti, in altre occasioni, quando i protagonisti di alcune malefatte erano esponenti di aree politiche di segno e colore opposto, hanno preferito girare la testa dall'altra parte o minimizzare l'accaduto. Ma questo non deve sorprendere: viviamo in un mondo in cui c'è chi si sforza di pensare con la propria testa ed è impegnato a difendere i principi liberali della nostra società da chiunque siano minacciati, e chi invece è ancora offuscato dalle ideologie o dai loro cascami.

© RIPRODUZIONE RISERVATA