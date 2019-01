CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio Direttore, oggi pomeriggio, dopo una visita ad amici, sono arrivata alla stazione ferroviaria di Terme Euganee Abano Montegrotto per prendere il regionale delle 18.34 diretto a Venezia. Appena in tempo, infatti il treno era già stato annunciato. Al binario mi sono accorta di non aver obliterato il biglietto che avevo già acquistato la mattina e allora per rimediare sono scesa nel sottopassaggio dove c'era l'obliteratrice più vicina, ma quella non funzionava. Non intendevo perdere il treno così sono ritornata subito al binario e...