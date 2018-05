CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,non so se potrà tollerare la mia franchezza e se vorrà pubblicare questa mia replica. Ma la sua risposta al lettore dell'altro ieri non mi è piaciuta. Lei si è preso gioco degli arbitri di calcio. Li ha definiti agnelli sacrificali e attori di secondo piano. Insomma anche lei ha voluto partecipare allo sport nazionale: sparare sull'arbitro. Troppo facile e sbagliato. Lo dico anche per esperienza personale: gli arbitri sono un elemento fondamentale del gioco del calcio. E il più esposto. Per questo bisognerebbe che i...