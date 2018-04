CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, non passa giorno senza che giornali e telegiornali riferiscano di atti ostili di studenti o genitori ai danni degli insegnanti. Il fenomeno tradisce quella che è la tendenza del momento, ovvero protestare su tutto. Politici, medici, insegnanti, non si salva nessuno. E la ragione è semplice: non c'è più fiducia della gente nella classe dirigente. Sono anni infatti che il merito viene disatteso, la povertà aumenta, il Paese è ingessato, non ci sono speranze per i giovani e chi deve trovare le soluzioni non fa che...