Egregio Direttore,non ho mai dato molto peso ai sondaggi nemmeno in campagna elettorale perchè spesso i risultati delle elezioni li hanno stravolti.Comunque, guardando alla situazione attuale, penso che il calo del M5S sia una logica conseguenza della loro politica del NO (Tav, Tap, trivelle, non dimentichiamo che per causa loro abbiamo perso anche le Olimpiadi di Roma), della decrescita felice che propugnano e che piace tanto agli elettori del M5S e molto meno a chi non li ha votati, della insipienza di alcuni loro ministri (me ne vengono in...