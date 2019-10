CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, non basterebbero due legislature di stampo liberale, per rimuovere i divieti imposti dai governi degli ultimi cinquant'anni. Rivelatisi addirittura inutili per non essere serviti a nulla, ma solo a peggiorare quello che dovevano migliorare. Malgrado: il governo in carica vuole fare la lotta al contante per combattere l'evasione fiscale, obbligando tutti a pagare ogni transazione con carta di credito. Un'altra iattura per quei 15 milioni di anziani la cui maggioranza è negata per le nuove tecnologie digitali. In Europa non...