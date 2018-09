CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio Direttore,nella mia attività, trovo sempre più spesso persone, anche ex ricchi, che devo aiutare perché diventati poveri, grazie ai giochi d'azzardo. Ecco perché mi sono ritrovato l'altro ieri veramente basito per una pagina intera dedicata ad una vincita importante alla Giudecca, a Venezia. Penso che il Suo giornale abbia fatto molta più pubblicità ai giochi con quell'articolo, che tutta la tv messa assieme. Non vi siete creati questo problema? Non vi rendete conto che l'emulazione e la ricerca della vincita facile porterà ad...