CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore, nell'esprimere indignazione per la violenta aggressione verbale perpetrata da parte di un genitore bengalese a una maestra elementare della scuola Silvio Pellico di Mestre, e nel dare tutta la solidarietà all'insegnante che, non sopportando lo stress, è stata ricoverata all'ospedale, mi preme tuttavia sottolineare che ritengo superficiale e a rischio di deriva razzistica (basti leggere la sfilza degli idioti commenti sul Gazzettino on line) il taglio attribuito al pezzo a causa del sottotitolo «I colleghi: Non riconoscono...