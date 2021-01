Egregio direttore,

nei giorni scorsi sul Gazzettino ho letto le esternazioni del responsabile della Cgil veneta che chiedeva, non so bene a che titolo, misure molto restrittive per il Veneto, auspicando anche che la regione diventasse zona rossa. Ora vedo che lo stesso sindacato e' invece contrario alla chiusura delle scuole superiori fino a fine gennaio decisa da Zaia. Insomma la Cgil quando si tratta di colpire le attività commerciali, i servizi, i lavoratori autonomi è in prima linea, non vuol sentire ragioni e reclama il massimo rigore. Ma quando si vanno a toccare i propri rappresentati e i fortilizi del proprio consenso, si dimentica tutto questo è subito alza il dito per dire no. La cosa non mi sorprende, ma non mi sembra ne giusto né serio.

Attilio Tiozzo



Caro lettore,

temo che qualche dirigente della Cgil veneta soffra di una certa ansia di protagonismo e voglia giocare troppi ruoli, confondendo spesso il ruolo di sindacalista con quello più di politico. Ma la sua lettera mi permette di affrontare anche il tema, assai dibattuto, della decisione di Veneto e Friuli di prolungare la chiusura delle scuole superiori fino a fine gennaio. È decisamente una brutta notizia. E non solo per gli studenti interessati e le loro famiglie. Ma è anche vero che nelle scorse settimane in molti hanno chiesto che la Regione Veneto adottasse misure più restrittive per contrastare la crescita di contagi, ricoveri e decessi. Qualcuno ha anche auspicato la zona rossa. Ora credo sia necessario porsi una domanda: cosa può fare una Regione? Non può decidere autonomamente se essere gialla, arancione o rossa: il colore è una competenza esclusiva del governo e dipende dai famosi 21 parametri, che forse adesso verranno pure cambiati. Una regione non può neppure una regione chiudere attività economiche (o può farlo in modo molto limitato), perché solo le chiusure decise dal governo danno diritto a ristori economici e blocchi senza risarcimenti non sono pensabili. Una regione può invece, per ragione di salute pubblica, decidere il prolungamento della chiusura delle scuole. Come hanno deciso di fare appunto Veneto, Friuli e altre regioni. Decisione giusta o sbagliata? Capisco perfettamente le ragioni di tanti che non condividono questa scelta. Ma bisogna anche mettersi d'accordo: le restrizioni e i divieti giusti non possono essere solo quelli che colpiscono gli altri. E non si può chiedere che il Veneto adotti misure più severe e poi protestare se la regione, sulla base di indicazioni scientifiche, decide che le scuole superiori non possono essere riaperte per altre tre settimane. Intorno a tutti noi c'è già molta confusione, chiedere che ciascuno, per la propria parte, faccia uno sforzo di coerenza, mi sembrerebbe il minimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA