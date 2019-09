CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,negli ultimi giorni il segretario del PD Zingaretti, imitato da altri politici, ha ripetutamente affermato che è finita la stagione dell'odio. Ora, uno può dire che questa sia una sua semplice valutazione, ma esternarla così in pubblico, a fini, diciamo, elettorali, o almeno di lotta politica, significa in sostanza diffamare metà Italia, quella che non rema con lui. In tal modo infatti si attribuisce quell'odio a tutti coloro che erano d'accordo con l'azione del governo, cioè noi elettori, addirittura in maggioranza, se...