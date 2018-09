CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore,molti sostengono che il fascismo è morto. Forse è morto il fascismo, ma non la mentalità fascistoide di moltissimi italiani. Ad esempio in Italia è diffusissimo il bisogno dell'uomo forte che risolva ogni problema con rapidità e magari col bastone e l'olio di ricino. Anche la necessità di trovare un capro espiatorio (tipicamente fascista) è un'idea diffusa: oggi non più gli ebrei, i comunisti e la demoplutocrazia, ma l'alta finanza, l'Europa che ci schiavizza, i mercati internazionali che ci ricattano e l'invasione...