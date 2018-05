CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio Direttore,mi riferisco alla lettera del signor Renzo Turato del 10 maggio 2018, nella quale afferma: «Così come siamo stati ingannati artificialmente sul voto referendario del 4 dicembre 2016». Volevo significare che personalmente, così come moltissimi altri elettori, ho esaminato, uno ad uno, tutti gli articoli relativi alla cosiddetta riforma costituzionale e che sono arrivato a votare per il NO a seguito di una decisione consapevole. Del resto, per rendere chiara la mia posizione propongo un semplice esempio. Supponiamo di...