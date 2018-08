CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio Direttore, mi dispiace, ma non sono d'accordo con Lei. Il titolo del suo giornale di ieri Migranti, ultimatum alla Ue non è corretto. L'ultimatum è un termine militare, e noi, come nazione, non siamo particolarmente bravi in materia. Il termine esatto è: ricatto. E qui siamo molto più forti. E, ma lo sanno già tutti, ci isoliamo sempre più in Europa. Fra poco saremo come l'Argentina. Se a lei va bene !!! Io per questo paese vorrei un avvenire migliore. Antonio Seguso BruxellesCaro lettore, lei può non essere d'accordo con me o...