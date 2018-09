CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio Direttore,mercoledì scorso, io, portatrice di handicap deambulatorio, giunta assieme a mio marito con ampio anticipo all'aeroporto di Venezia, per prendere il volo diretto a Corfù delle 14.20 (Volotea), per un pugno di secondi mi sono vista lasciare a terra, nonostante fossi, pur in estremo limite, ancora in orario con la chiusura del check-in (13,50) e col decollo dell'aereo (14.20). Era successo che la mancata segnalazione del numero del gate sui monitor all'ingresso mi aveva fatto perdere del tempo a chiedere informazioni;...