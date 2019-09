CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,ma perché Zingaretti non approfitta dell'intransigenza dei grillini per prendere due piccioni con una fava? Se si vota subito un piccione lo prende assorbendo un po' di voti al M5s ed un altro mettendo in lista i suoi e scalzando i renziani. Se non si vota subito ed il segretario Pd fa da zerbino a Di Maio, farà perdere ulteriori consensi al partito e Calenda e Renzi saranno pronti ad avventarsi sui suoi resti .Leonardo AgostiCadoneghe ( Pd)Caro lettore,non credo che in cuor suo Zingaretti volesse questo governo. Avrebbe...