Egregio direttore, ma com'è possibile accettare quello che sta accadendo in questi giorni? Abbiamo un partito in caduta libera di consensi che finge di essere ancora il primo partito italiano e si appresta ad allearsi con un altro partito con cui fino al giorno prima si sono insultati, per non dire di peggio. Insieme queste due forze politiche non rappresentano con tutta evidenza la maggioranza degli italiani. Eppure sembra si accingano a governare. Non riesco a capirirlo e ad accettarlo. Luigi PozzobonTreviso Caro lettore, della nuova...