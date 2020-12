Egregio Direttore

lei si è espresso molte volte a favore della comunicazione di notizie ed opinioni talora in contrasto con il pensiero comune. Ci sono però notizie di nessuno interesse rilasciate da personaggi pubblici poco informati che possono provocare solo danni. Mi riferisco alle dichiarazioni di Heather Parisi contraria al vaccino. A chi può interessare la sua opinione? Che titoli scientifici possiede? L'articolo in merito poteva essere evitato.

Maurizio Manaigo

Padova

Caro lettore,

può darsi che lei abbia ragione. Heather Parisi appartiene alla nutrita categoria degli ex famosi che, scomparsi dal piccolo schermo e dai rotocalchi, cercano affannosamente di bucare ancora il video e di raccogliere briciole della notorietà perduta, usando i social e imbastendo sulla rete qualche polemica. Ovviamente poteva farsi sfuggire l'occasione del virus per dire la sua? Naturalmente no. Così da Hong Kong, dove ora risiede, ci ha tenuto a farci sapere che nè lei nè la sua famiglia faranno il vaccino perchè, dice la nostra ex soubrette, è ancora allo stadio sperimentale e lei dunque non si fida. Non solo: sa che per questo verrà derisa, ma, udite udite, sa anche che questo è il prezzo da pagare per difendere la propria libertà. L'irrilevanza del personaggio e la supponente banalità di queste tesi no vax, potevano consigliarci, come lei suggerisce, di ignorare Heather Parisi e il suo verbo. È vero. E ben difficilmente qualcuno ci avrebbe imputato di non aver pubblicato una notizia imperdibile o importante. Ma c'è un altro aspetto da considerare: le parole e il pensiero (si fa per dire...) della ex prima donna di Fantastico non sono così isolate come si potrebbe e vorrebbe credere. C'è un pezzo, pur minoritario, di società che, se proprio non condivide quelle affermazioni, è percorsa dagli stessi dubbi. E dunque è bene che questi temi vengano a galla. Che se ne parli. Che gli esperti si preoccupino di smentire le false informazioni e i troppi luoghi comuni, alimentati anche dalle improvvide affermazioni di qualche scienziato, che circolano sui vaccini anti Covid e di cui le Heather Parisi di turno si fanno portavoce. È un tema troppo importante per il nostro presente e per il nostro futuro. Abbiano il dovere di spiegare, di replicare e di convincere tutti che fare il vaccino è un dovere e che non è affatto vero che è un rischio. Dubito che convinceremo di questo Heather Parisi, alla quale del resto credo interessi solo che si parli di lei. Ma forse contribuiremo a fare chiarezza, a dissolvere dubbi, a combattere le false e superficiali informazioni.

