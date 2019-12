Egregio Direttore,

leggo sui giornali e riviste varie che la sanità veneta è la migliore d'Italia: ben contento di essere veneto e di vivere nella mia regione di nascita, mi trovo mio malgrado a constatare che qualcosa non funziona. Il giorno 13 ottobre 2019 il medico di base mi prescrive una risonanza magnetica a causa di una sciatica lombare, da eseguirsi entro 30 giorni. Siamo arrivati al 18.12.2019 e nonostante ripetute telefonate non si riesce a sapere nulla. La prenotazione eseguita il giorno 15.10.2019 non trova ancora accoglimento. Premetto di considerarmi comunque un fortunato in quanto non ho mai avuto bisogno di visite o cure per il momento, ma mi metto nei panni di chi ha un bisogno più urgente del mio, cosa deve patire. Cordiali saluti da un cittadino contribuente fiscale del Veneto.

Lettera firmata

Loreggia (Padova)



Caro lettore,

non so se la sanità veneta sia in assoluto la migliore d'Italia. Certamente è economicamente una delle più sane e altrettanto certamente la sua eccellenza in molti settori è stata confermata da numerosi studi sia di enti pubblici sia di società private. Del resto se qualcuno ha avuto la necessità di rivolgersi alle strutture mediche o ospedaliere di altre regioni italiane, ha potuto toccare con mano come, nella maggior parte dei casi, gli standard del servizio sanitario sono ben lontani da quelli del Veneto. Ciò non toglie che esistano aree di inefficienza o criticità da risolvere. La sua esperienza lo dimostra. E per questo pubblichiamo la sua lettera. Non per amor di polemica o di contrapposizione rispetto a una narrazione positiva. Ma perché i problemi, laddove ci sono, vanno affrontati e non nascosti. Per risolverli, non per criticare questa o quella gestione. La salute è un bene comune troppo importante per alimentare baruffe da teatrino della politica.

