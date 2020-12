Egregio Direttore,

leggo sempre con interesse le considerazioni del dott. Carlo Nordio, ma in questo caso mi permetto dissentire. Mi riferisco all'articolo Troppi cittadini a far compere. Ma è colpa loro o del governo?. Nel testo si sottolinea la contraddizione tra i divieti governativi e gli incoraggiamenti agli acquisti per sostenere la disastrata economia. La metafora è quella della mamma che vieta al figlio di mangiare la marmellata: spiega il divieto e applica i castighi. Magari dovremmo mettere un carabiniere davanti ad ogni negozio o bar, ristorante. Nella realtà, restando nella metafora, è che la mamma spiega, il papà nicchia, i fratelli, zii, nonni incoraggiano... e alla fine Pierino si abbuffa. In concreto se presidenti di regione, sindaci, associazioni commerciali, virologi etc invece di fare squadra continuano a dire che la marmellata male non fa... Troppi Pierini affollano le città in modo immondo.

quella di Nordio era chiaramente una provocazione. Non un giudizio sui comportamenti, comunque in molti casi discutibili ed esecrabili, dei cittadini ma piuttosto su quelli del governo. E da questo punto di vista è difficile negare almeno due cose. La prima. L'indecisionismo che sembra imperare dalle parti di Palazzo Chigi e che trasforma ogni scelta in una sofferta partita tra ministri ed esperti con veri contrapposti e decreti che vengono rimessi in discussione nell'arco di 48 ore. La seconda. L'evidente contraddizione fra la scelta di promuovere i consumi con il cashback e incentivare l'uso delle carte di credito, con i continui inviti a non andare nei negozi, a non frequentare locali etc In una fase complicata come questa i cittadini avrebbero bisogno di certezze e di segnali rigorosi magari anche impopolari ma chiari. Non mi sembra che sia ciò che sta accadendo. E non pare neppure a Nordio.

