Egregio Direttore,

leggo ogni giorno da tempo immemorabile il suo giornale : adesso anche con maggiore attenzione vista la situazione in cui ci troviamo. Ho seguito ogni giorno le conferenze stampa prima di Zaia e poi di Borrelli sedendomi in poltrona all'inizio fiducioso e poi sempre più deluso. I vari specialisti seduti al tavolo con Borrelli ci stanno dicendo che gli ultimi dati sono incoraggianti, che c'è un calo dei contagiati e dei ricoverati nelle terapie intensive ma nessuno si sofferma sul dato più allarmante di questa situazione: il primo caso in Italia di coronavirus si è registrato verso fine febbraio. Oggi, a quasi due mesi di distanza, muoiono mediamente ancora 500 persone al giorno. Voglio fare una semplice domanda: come mai in Germania (che ha circa 20.000 contagiati in meno dell'Italia) i morti sono poco più di 4.000 mentre in Italia sono 22.000? Ecco, mi piacerebbe che qualcuno mi desse una risposta pertinente. Io qualche idea ce l'ho ma la tengo per me. Un'ultima cosa: complimenti al professor Ricolfi per i suoi articoli approfonditi e circostanziati.

Giuseppe Macchini



Caro lettore,

non è semplice fare confronti tra Paesi. C'è innanzitutto un problema di numeri da considerare. In Italia se una persona è morta per infarto e aveva il coronavirus viene classificato, come da prassi, come morto per coronavirus. In Germania no: viene classificato come morto per infarto. Questo ovviamente riduce il numero di decessi ufficiali. C'è poi un altro aspetto da considerare: in Germania il virus in forma diffusa è arrivato un paio di settimane dopo rispetto a noi e questo ha consentito ai tedeschi di fare tesoro delle esperienze più efficaci. Infatti in Germania hanno subito deciso di fare molti tamponi (sull'esempio, per capirci, di quello che è accaduto a Vo' Euganeo) e ciò non solo ha consentito di isolare immediatamente i focolai, ma ha anche inciso sulle statistiche: la Germania ha infatti un rapporto migliore tra decessi e contagiati anche perché la base numerica di riferimento (cioè il numero di contagiati) è più ampia. Numeri a parte ci sono poi altre ragioni da considerare. In Germania non c'è stato un caso Lombardia, cioè un epicentro della pandemia che ha fatto esplodere il contagio in aree densamente popolate. Questo ha consentito ai tedeschi una gestione più efficace della politica di contenimento. Altro fattore: la Germania, al contrario dell'Italia, da subito ha evitato l'ospedalizzazione dei contagiati, che è stata invece da noi un motore della diffusione del virus. Infine per le modalità con cui si è diffuso il virus in Germania (rientro da vacanze, gite scolastiche etc.) l'età media dei contagiati tedesco è stata molto più bassa di quella italiana: 47 anni contro 63 anni. E anche questo ha inciso sul tasso di mortalità. Ogni considerazione deve comunque tener conto di un elemento: la pandemia non è finita. Né in Italia né in Germania. E gli esperti non escludono che nei Paesi dove il virus è arrivato più tardi si possano vedere crescere i numeri dei contagi nel prossimo futuro.

