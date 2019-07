CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio Direttore,leggo oggi in prima pagina sul giornale da Lei diretto: Assalti in villa: marito e moglie legati e picchiati per mille euro. Titoli di questo tipo li ho già letti sia sul Gazzettino che su altri giornali a diffusione nazionale. Mi chiedo se la precisazione ... per mille euro sia essenziale. Cosa sarebbe cambiato se il reato fosse stato commesso per 20.000 euro o per 50 euro? La gravità del fatto è costituita dall'aggressione, non dalla somma. Così scrivendo può passare il messaggio a persone immature e fragili che una...