Egregio Direttore

leggo con stupore sul Gazzettino che a giorni saranno vaccinati i detenuti del carcere di Santa Maria Maggiore. Ho 72 anni, vivo da sola con angoscia e paura di ammalarmi di Covid, ma vado avanti aspettando il mio turno di vaccinazione. Non trova che prima di spacciatori e delinquenti debbano essere vaccinati gli anziani? Se si ammalano i carcerati vanno ovviamente curati... ma vaccinarli primadi altri non mi trova d' accordo. In fondo non gliel' ha ordinato il dottore di andare in carcere....

Anna Gasparini

Roncade (Treviso)



Cara lettrice,

purtroppo gli anziani o i malati non sono stati preceduti solo dai detenuti. Si guardi intorno: perché, anche se le scuole sono chiuse, si sono vaccinati insegnanti e personale non docente di ogni età, prima degli 80enni o dei 70enni? Perché è già stata somministrata la prima dose a docenti che terranno un corso universitario solo fra qualche mese, magari da remoto, e non invece, per esempio, alle commesse dei supermercati? Perché in alcune regioni sono stati immunizzati tutti i magistrati di ogni ordine e grado anche se l'attività giudiziaria procede a rilento e molti di loro lavorano da casa? Forse le badanti o i vigili del fuoco non avevano qualche diritto in più? Fermiamoci qui. Ma potremmo continuare. Perché, com'era prevedibile conoscendo usi e costumi del nostro Paese, si è scatenata una corsa al vaccino dove gruppi di pressione e corporazioni varie fanno a gara per passare davanti agli altri e conquistare per sé e i propri adepti il privilegio di essere vaccinati per primi. Tutti pretendono di avere più diritti, tutti ritengono di essere più indispensabili degli altri. Uno spettacolo indecente in cui, naturalmente, hanno la peggio le categorie meno influenti e più deboli politicamente. L'unico rimedio credo sia fissare per tutti, da Nord a Sud, un criterio di vaccinazione basato esclusivamente sull'età e sui reali fattori di rischio. Le categorie realmente in prima linea, come il personale sanitario, ormai sono già state vaccinate. Ora qual'è la priorità? Evitare, innanzitutto, che i reparti di malattie infettive e le terapie intensive degli ospedali si riempiano di nuovo. Quindi si devono prima vaccinare i cittadini che, se contraggono il virus, rischiano maggiormente di dover essere ricoverati e magari perdere la vita. Cioè gli ultra80enni, i 70enni e anche i 45-50enni, fascia d'età a cui appartengono molti dei malati di Covid attualmente presenti negli ospedali. Dopodiché chiusa questa fase si procederà con tutti gli altri, con l'obiettivo di raggiungere la cosiddetta immunità di gregge. Naturalmente ci possono essere anche altri criteri. Purché si metta fine alle corsie preferenziali e ai privilegi di casta e di categoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA