Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio direttore,leggo che vari soggetti dipendenti a vario titolo dall'Ulss Dolomiti non intendono vaccinarsi sebbene svolgano una professione che credo a volte li porti a contatto di soggetti fragili. Fin qui nulla di strano, ognuno può decidere secondo le sue convinzioni personali. Certamente la profilassi funziona se i decessi sono ridotti del 95% come riporta il Gazzettino. Il problema per questi signori è a mio avviso questo: non...