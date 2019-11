CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio Direttore,leggo che l'ex Presidente della Regione Lombardia, il Celeste Roberto Formigoni, ha richiesto un sussidio dallo Stato in quanto gli è stato decurtato il vitalizio da 7.000 a 3.300 ca. Molte persone tra le quali il Direttore di un quotidiano lo stanno sostenendo in quanto artefice del benessere economico della sua Regione. Io sono un pensionato ricco (1.750 mensili) ora decurtati a 1.680 in virtù di Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Invalido Civile al 80% dopo una grave malattia che mi ha fatto retrocedere nella mia...