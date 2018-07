CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, leggo che il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, attaccante del Real Madrid starebbe per passare alla squadra della Juventus. Fin qui nulla di strano. Ma la cosa che mi lascia del tutto allibita sono le cifre di cui si sente parlare: 200 e più milioni per il trasferimento del giocatore, 30-40 milioni di contratto all'anno, casa con tre piscine e chissà quali altri benefit. Confesso che tutto questo mi fa impressione. Ma davvero pensiamo che un giocatore di pallone possa valere tanti soldi? Davvero pensiamo che in un...