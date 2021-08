Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio DirettoreLe sarei grato se gentilmente mi risolvesse un dubbio a proposito della contesa intitolazione - tra i giudici Falcone e Borsellino e Arnaldo Mussolini - di una piazza di Latina. Da quel che so, Arnaldo aveva un carattere mite, diversissimo da quello del più famoso fratello, su cui anzi avrebbe influito positivamente con consigli di moderazione. Non aveva mai svolto un ruolo politico attivo, era un giornalista ed in tale...