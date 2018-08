CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,le odierne cronache ci raccontano di un'attrice italiana in prima fila nel denunciare il maschilismo nel mondo del cinema, scandalizzata dalle molestie sessuali subite da lei e colleghe da un noto produttore cinematografico, come ciò non fosse arcinoto da sempre e come le stesse aspiranti attrici non anelassero invece proprio ad essere il bersaglio delle attenzioni di questi potenti boss per far carriera! La stessa poi si scopre aver molestato sessualmente un 17enne e di averne comprato la quiescenza con 380.000 dollari! I...