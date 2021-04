Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio direttore,le faccio una domanda un po' scomoda e personale. Non so se vorrà rispondermi. Ma ci provo. Lei dopo tutto questo caos, queste voci e questi confusi pareri delle autorità sanitarie, il vaccino AstraZeneca se lo farebbe?Giovanni PagninCaro lettore,la vicenda AstraZeneca dovrebbe diventare materia di studio nelle università: per insegnare e dimostrare come non si gestisce un vaccino e come non si dovrebbe comportare un...