Egregio direttore, le diplomazie spagnole e francesi si sono scagliate violentemente contro il nostro ministro dell'Interno, on. Matteo Salvini per la vicenda della nave Aquarius. La signora spagnola Delgado avrebbe espresso motivo di denunciare penalmente il nostro ministro! Alcuni esponenti francesi hanno tacciato il nostro ministro con il dispregiativo poveretto ! Come cittadino italiano sono offeso da tali pseudo-diplomazie, e chiedo al nostro Ministero degli Esteri i provvedimenti del caso, e lo metteremo così, alla prova, traendone le...