Egregio direttore

le chiedo, è proprio vero? Da questa marea di consultazioni, dichiarazioni e interviste rilasciate da vari esponenti dei partiti cosiddetti di maggioranza (?) sentiamo spesso questa affermazione da cui traspare una viva preoccupazione: gli italiani non capiscono questa crisi! Ma siamo proprio così sprovveduti? Vorrei che lei mi aiutasse a tranquillizzare questi illuminati responsabili e confermare che gli italiani capiscono molto bene. Di più: capiscono finanche perché, nonostante Zingaretti non molto tempo fa, si fosse stancato di dire che non avrebbe mai fatto una alleanza con i 5S, nonostante Di Maio dicesse sostanzialmente la stessa cosa nei confronti del PD (con accuse molto pesanti nonostante Conte alla fine del primo governo dichiarasse che la sua esperienza di governo finiva lì), nonostante Renzi dopo aver ritirato le ministre dal governo, aprendo di fatto la crisi, non lo ha sfiduciato... Nonostante tutto ciò, con altissimo senso di responsabilità e sacrificando i loro principi si stanno sforzando in tutti i modi di appianare le divergenze per tirarci fuori dal tunnel in cui ci siamo cacciati (pietà). Tranquilli, gli italiani capiscono. Io credo viceversa che chi non ha capito che gli italiani hanno capito siano questi signori e per questo motivo, sotto il profilo politico, pagheranno tutto molto caro in termini di consensi alle prossime consultazioni quando finalmente andremo a votare.

Pietro Spera



Caro lettore,

questa è una crisi di governo strana e anomala persino per la variegata e imprevedibile storia della politica italiana. È una crisi in cui i personalismi hanno preso il sopravvento e dove la lotta per la sopravvivenza (o per la poltrona, se si preferisce) risulta spesso più determinante dei programmi e delle strategie. Detto ciò, credo anche io che gli italiani non siano così sprovveduti e in molti, benché giustamente più preoccupati delle conseguenze del Covid o dei ritardi sui vaccini che del futuro di Maria Elena Boschi o di Bonafede, si siano fatti almeno una vaga idea di ciò che nei palazzi del potere politico sta avvenendo in queste settimane. In fondo, a ben guardare, è accaduto quello che forse era inevitabile che accadesse: una coalizione tra forze politiche fino a quel momento dichiaratamente avversarie, nata per impedire a qualcuno di fare qualcosa (cioè a Salvini di andare alle elezioni con la possibilità di vincerle), si è arenata ed è andata a pezzi quando si è trattato di decidere come fare qualcosa (cioè dove e con quale strategia investire i soldi dell'Europa). Quello che, a questo punto, in molti farebbero fatica a capire è una crisi di governo che, in un momento come quello che stiamo vivendo, si risolvesse semplicemente con qualche cambio di casella, con il raddoppio dei ministri di Italia viva o con l'allontanamento del pirotecnico portavoce del premier. L'incarico che oggi verrà affidato a Mario Draghi ci fa sperare che questo pericolo sia stato scongiurato. Speriamo bene

© RIPRODUZIONE RISERVATA