Egregio direttore,

le chiedo come prima cosa di non firmare la mia lettera, se deciderà di pubblicarla. Voglio evitare qualsiasi tipo di conseguenze. Sono uno di coloro che nei giorni scorsi non è andato a vaccinarsi. Non l'ho fatto dopo le notizie allarmanti sul vaccino AstraZeneca, lo stesso che avrebbero fatto anche a me come ad altri miei colleghi insegnanti. Credo di aver semplicemente esercitato un mio diritto.

Lettera firmata

Treviso

Caro lettore,

è vero: esiste la libertà di non vaccinarsi contro il Covid. È una scelta che non condivido in alcun modo, ma che rispetto. O meglio: accetto. A due condizioni. La prima: che questa possibilità non può valere per il personale sanitario, soprattutto per chi lavora in corsia a contatto con i malati. La seconda: che chi rifiuta il vaccino, se poi contrae il Covid, dovrebbe essere chiamato a pagare di tasca propria le spese per le cure. In ogni caso, se non sottoporsi alla profilassi per il virus è una scelta possibile, non è in alcun modo accettabile un fenomeno a cui abbiamo assistito in questi giorni. Cos'è successo? Che solo a Nordest alcune migliaia di persone che dovevano sottoporsi alla vaccinazione non si sono presentati. Una scelta comprensibile: il blocco di alcuni lotti del vaccino Astrazeneca aveva da subito generato molte preoccupazioni e diffuso incertezze. Rafforzate dalla decisione presa ieri da Italia, Germania e Francia di sospendere l'uso di questo vaccino in attesa di avere un parere dell'Ema, l'ente europea che autorizza l'uso dei farmaci. Ciò che non è accettabile però è che chi decide di non presentarsi per il vaccino non informi la Ulss. Immagino che lei ieri avrà comunicato la sua decisione, ma la stragrande maggioranza dei suoi colleghi non la ha fatto. Semplicemente non si è presentata. Ma se un vaccino non viene usato nell'arco di poche ore scade e deve essere poi buttato via. Uno spreco intollerabile. Capisco che sono momenti difficili e complicati. I dubbi sono legittimi, le preoccupazioni anche. Ma è troppo chiedere a tutti , e soprattutto a chi fa l'insegnante, di dar prova di maggior senso civico e responsabilità sociale? Qualcuno non vuole andare a fare il vaccino? Bene, è nei suoi diritti. Ma è un suo dovere mandare comunicarlo. Basta una mail, non è un grande sforzo.

