Egregio direttore, la vicenda del povero orso M49 prima catturato e rinchiuso in un recinto elettrificato da cui è scappato è emblematico dell'ambiente in cui viviamo: una perenne fonte di predazione e non, come per tutte le altre specie animali del pianeta, per sopravvivere ma unicamente per diletto. Orso, lo chiamerò d'ora in poi così perchè M49 mi puzza di brutta matricola carceraria, ha la sola colpa, gravissima di questi tempi, d'essere senza fissa dimora, libero, felice di girovagare tra boschi e radure con qualche corsa tra i...