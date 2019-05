CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,la situazione venezuelana, per noi e per l'Europa, dovrebbe essere di monito. Una volta D'Alema disse: la democrazia costa. La nostra è costosissima (forse perché i sovrani sono tanti), nonostante l'enorme debito pubblico. Gli sperperi e l'allegra gestione degli enti, centrali e periferici, non muta. I privilegi, i diritti acquisiti non si toccano e se qualcuno ci prova, è aggredito: le reazioni di Capanna, Livia Turco e tanti altri sono scenate che la storia ha registrato. Per l'opera svolta ricevono, a fine mandato, la...