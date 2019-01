CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio Direttore,la situazione dell'immigrazione è diventato un fenomeno che ha raggiunto livelli esagerati per il nostro paese, se poi pensiamo che tra poco più di un ventennio la popolazione africana raddoppierà, diventerà impossibile eliminarlo totalmente, diventa necessario quindi cercare di non solo di limitarlo, ma almeno di governarlo decentemente. Il nostro ministro degli interni, che nella totale indifferenza del resto d'Europa, sta cercando di porre qualche rimedio, al momento è circondato in maniera ostile da gran parte delle...