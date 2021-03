Egregio direttore,

la risposta che lei ha dato alla signora Marisa Lanaro dimostra che non ha capito le osservazioni espresse di cui io sono assolutamente d'accordo. Ma come fa a sostenere che è stata fatta giustamente una scelta in base alla fascia di età (70, 80, 90 anni) che sono i più colpiti dal virus e quindi occupano i reparti di terapia intensiva? Questo succede perché gli anziani sono stati infettati per comportamenti non corretti. I decreti del Governo dovevano dare la precedenza a tutti quelli che lavorano e sono obbligati a uscire di casa ed esporsi involontariamente al contagio, mentre gli anziani (tutti in pensione a quella età) possono, anzi devono essere obbligati a rimanere a casa al sicuro. Se avessero bisogno di aiuto per la spesa o altro bisognava prevedere qualche forma di sostegno da parte di volontari o addetti ai servizi sociali I più fragili quindi dovevano essere protetti obbligandoli a rimanere a casa. Se i giovani e quelli di mezza età fossero definitivamente vaccinati, potrebbero lavorare e limitare di molto la crisi economica. Sono convinto che i politici ed alcuni giornalisti non hanno le idee chiare e questo è dimostrato dai decreti contraddittori e spesso sbagliati.

Antonio Crivellaro



Caro lettore,

una volta noi italiani eravamo noti come un paese di santi, poeti e navigatori. Registro che da qualche mese siamo diventati anche un popolo di scienziati, di virologi e strateghi di lotta alle pandemie. Pronti a distribuire patenti di incompetenza e confusione mentale a chi non la pensa come noi. Rispondendo alla nostra lettrice ho semplicemente cercato di spiegare perché, sulla base delle valutazioni degli esperti, nella campagna di vaccinazione si è deciso di partire dai più anziani e non dai più giovani. Potrei aggiungere che questo tipo di approccio è stato applicato non solo in Italia ma nella gran parte degli altri Paesi. Può darsi ovviamente che tutti sbaglino e non abbiano, come lei, le idee chiare. I dati ci dicono però alcune cose. Noi oggi abbiamo certamente l'esigenza di ottenere quanto prima l'immunità di gregge ben sapendo che i Paesi che per primi la raggiungeranno avranno un notevole vantaggio competitivo sugli altri. Ma ciò di cui stiamo parlando non è chi vaccinare e chi no. Ma da chi partire. Lei dice: se i giovani e le persone di mezza età fossero vaccinate potrebbero lavorare e limitare la crisi. Ma noi oggi non abbiamo il problema di aziende bloccate perché la gente si ammala in massa di Covid. Le attività economiche che sono ferme, lo sono per evitare la diffusione del contagio, non perché le persone non sono in grado di andare a lavorare. Questi sono casi limitatissimi. Abbiamo invece un'emergenza immediata: il contagio che aumenta e gli ospedali che si stanno riempiendo nuovamente. E non possiamo permettercelo. Soprattutto dobbiamo evitare che le terapie intensive vengano occupate dagli ammalati di Covid oltre il livello di guardia e che i morti aumentino. Come facciamo? Recludiamo in casa, come lei propone, per alcuni mesi tutti gli over 75 e impediamo loro di avere contatti con il resto del genere umano, finché non sono stati vaccinati tutti gli altri? O invece in qualche settimana (perché questo è il tempo che serve se ci sono i vaccini) salvaguardiamo e immunizziamo subito le persone più anziane che, in caso di contagio, corrono i rischi maggiori, e poi, con lo stesso criterio, proseguiamo con le altre fasce d'età? A me pare che, per ragioni pratiche, sociali e umane, non ci siano dubbi su quale strada sia meglio seguire. Lei può pensarla ovviamente in modo diverso. Ma la inviterei a valutare una cosa: non sempre le proprie opinioni, per quanto rispettabili, sono le uniche che devono essere prese in considerazione. Ascoltare anche gli altri può essere utile. A tutti.

