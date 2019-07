CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,la ragazza di Belluno filmata e ricattata dai compagni di scuola di cui all'articolo Video hard a scuola.. (sul giornale del 28 luglio scorso) è certamente la vittima. E i ricattatori degli idioti e probabilmente pure dei criminali. Questo perché non vi siano dubbi. Ciò premesso, nell'articolo la circostanze in cui la vittima è stata filmata sono trattate come un particolare irrilevante, come se la ragazza fosse stata filmata negli spogliatoi prima dell'ora di ginnastica. Sedici anni. Durante l'orario di scuola. In un...