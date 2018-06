CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio Direttore,la proposta del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo che i Senatori della Repubblica siano sorteggiati invece che eletti dai cittadini, credo sia da considerare come una battuta umoristica anche che se, a onor del vero, non fa tanto ridere ma piuttosto piangere. Detto ciò, vista l'ironia del personaggio e il tono della proposta, perchè non abbinare il sorteggio dei Senatori alla lotteria Italia meglio conosciuta come letteria di capodanno? Magari qualche fior di galeotto potrebbe sedere a Palazzo Madama.Celeste...