Egregio direttore,

la mia è una voce fuori dal coro: io voglio uscire. Il Primo Maggio compirò 83 anni, ho tanta voglia di vivere e di muovermi. Prima del terrorismo mediatico andavo in piscina, in centro a Padova a passeggio per le piazze, mi sedevo al bar guardando la gente che si affannava a fare compere, mi sentivo parte di una società, il Sabato andavo al mercato di Prato della Valle, tutte le mostre erano mie. Ora sono relegato a casa. Mi piace leggere ma un'ora al mattino ed una al pomeriggio sono il mio massimo. Ho riletto I Promessi Sposi per confrontare come allora affrontarono la peste: maggiore è stata la loro saggezza rispetto a noi con il coronavirus. Ho provato a fare i famosi 200 metri ma preso ho smesso: mi sembrava di essere lo scemo del villaggio. Ogni giorno che passa divento sempre più triste, temo per la mia salute mentale ma questo non interessa nessuno. Io voglio uscire.

Giancarlo Rossi

Selvazzano Dentro (Pd)



Caro lettore,

la sua non è affatto una voce fuori dal coro. In queste settimane di obbligata clausura stiamo ricevendo molte lettere come la sua. Rinunciare alle proprie abitudini, del resto, è difficile per chiunque. A qualsiasi età. Tutti vorremmo uscire ed essere liberi di far quello che vogliamo o che più ci piace, senza sottostare a divieti e costrizioni. Speriamo, a questo punto, di poterlo fare presto. Ma sarebbe sbagliato forzare i tempi. Perché questo accada, perchè si possa cioè tornare alla normalità o a qualcosa di molto simile ad essa, dobbiamo ancora accettare tutti qualche piccola o grande (dipende dai punti di vista) rinuncia. Non dimentichiamoci che in questo periodo se a qualcuno è richiesto di stare in casa, ad altri è stato imposto di non lavorare o di tenere chiusa la propri attività, spesso costata anni di impegno e tante giornate sottratte alle proprie passioni e ai propri affetti. Ed altri ancora hanno pagato al coronavirus il prezzo più alto: la vita. Lei si appresta fra pochi giorni a compiere 83 anni (a proposito: buon compleanno!) e da ciò che ci racconta, conserva l'energia, la vitalità e la curiosità di una persona nel pieno della propria esistenza. Proclama giustamente la sua voglia di vivere e di muoversi. Ma non sia triste. Non ne ha motivo. Come tanti suoi coetanei ha di fronte a sè ancora tante cose da fare e da scoprire. Tante passeggiate per le piazze e i mercati di Padova, tante mostre da visitare. Ha il privilegio di poter guardare avanti a sè: non lo sottovaluti. Non saranno queste settimane da recluso a cambiarle la vita. Anzi forse le faranno apprezzare ancora di più l'importanza e il valore di alcune esperienze quotidiane, di tante piccole libertà. Lei ci raccontato di aver riletto i Promessi Sposi. Mi lasci ricordarle ciò che, a d un certo punto, fra' Cristoforo dice a Renzo: «Non rivangare quello che non può servire ad altro che a inquietarti inutilmente.

