Egregio Direttore,la Lega ha denunciato che in una scuola di Bologna è stato assegnato un tema in classe in cui si chiedeva agli alunni di esporre le proprie idee su come come fare per disfarci di Matteo Salvini. Ora, questi pseudoinsegnanti andrebbero licenziati in tronco e spediti ai lavori forzati in Siberia: si limitassero a svolgere il proprio lavoro anziché fare la solita propaganda. Fuori la politica dalla scuola!Matteo FavaroScorzè (Ve) Caro lettore,ci sono insegnanti che confondono il concetto di educare con quello di indottrinare....