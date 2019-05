CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttorela democrazia è una splendida cosa, ma tutto dipende da chi e come si esercita il potere. Con la divisione dei poteri si è allentato il rischio di una dittatura, rimane, però, il rischio che i vertici non siano all'altezza dei compiti che il popolo sovrano ha loro delegato. Nel presente governo manca la delega perché l'esecutivo è nato per contratto, e la sovranità del popolo è stata a forza accantonata. Mancano politici seri, onesti e preparati, e pure educati nel loro ruolo di esprimersi e di agire. Si naviga a vista...