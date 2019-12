CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, l'ultimo mistero politico italiano ed europeo, ovviamente dal punto di vista cronologico, mi pare sia il Meccanismo Europeo di Stabilità, meglio noto come Fondo Salva Stati. In questi giorni il premier Conte si ritrova con una opposizione di destra che lo accusa di alto tradimento per averlo sottoscritto senza il consenso del Parlamento, anche se, a quanto pare, la Lega del precedente governo fosse favorevole. Il PD, immerso nel suo acritico e prono europeismo, lo difende così com' è, il M5S del Conte 1 sembra fosse a...