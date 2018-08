CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore, l'ipotesi prospettata di revoca della Concessione ad Autostrade é una risposta di pancia ad un problema concreto e ben più ampio, con altissime probabilità di sconfitta e/o di un danno ulteriore per le casse statali. Occorre considerare che la concessione, in particolare se relativa ad una opera pubblica soggetta a manutenzioni, innovazioni, adeguamenti tecnici e funzionali, si sostanzia in un rapporto - di fatto - sinallagmatico tra concedente e concessionario posto che alla prima nel tempo - comunque - rimane un obbligo...