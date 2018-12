CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, l'entusiasmo per l'approvazione da parte della Ue della manovra finanziaria, lascia il tempo che trova, ma soprattutto spazio alla considerazione di quanto sia messa male la nostra economia. É come il via libera alla concessione di un mutuo da parte della banca, per l'acquisto della casa di proprietà, con la differenza che si dovrà continuare a pagare un fior di affitto. Se una volta i ministri economici si preoccupavano di ridurre il debito, sembra che oggi si impegnino, a continuare a farne, anche se in forma più...